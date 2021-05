Vorfahrt genommen - E-Scooter-Fahrer in Dessau schwer am Kopf verletzt

Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Dessau - Bei einem Unfall am Sonntag gegen 18 Uhr an der Kreuzung Weststraße und Mannheimer Straße ist ein 59-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer am Kopf verletzt worden.

Die 24-jährige Fahrerin eines VW hatte die Weststraße aus Richtung Triftweg befahren und an der Mannheimer Straße die Vorfahrt des E-Scooter-Fahrers missachtet, so die Polizei. Dieser war auf dem Radweg der Mannheimer Straße in Richtung Junkersstraße unterwegs.

Durch die Kollision kam der Mann zu Fall und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (mz)