Dessau-Wörlitzer Gartenreich Vor dem Saisonstart - Neuer Fahrplan der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn macht Lust auf Entdeckungen

In diesem Jahr feiert die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn ihr 130. Jubiläum. Den Fahrplan gibt es bereits in neuer Form. Was an dem Flyer besonders ist, welche Tipps es gibt und wo er noch zu haben sein wird.