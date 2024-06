König Fußnall nimmt allmählich Fahrt auf - auch in Dessau-Roßlau. Bei Kurzumfrage sehen alle Deutschland in der nächster Runde.

Vor dem EM-Achtelfinale: So bereiten sich Gaststätten und Sportlerheime in Dessau auf das Spiel vor

Bereit für das Public Viewing im Lou in der Kavalierstrasse: Vier Fernsehgeräte stehen bereit bei Thuy Ly Le (re.) und Ba Long Nguyen.

Dessau-Rosslau/Mz. - Das Fußball-Fieber - es grassiert in der Doppelstadt an Mulde und Elbe noch immer nicht öffentlich. Wie auf dem Rasen - es bleibt auch in der Wahrnehmung ein harter Kampf. Der kollektive Rausch vom Sommermärchen 2006 hat bislang noch nicht übergeschlagen auf Straßen, Plätze oder Autokorsos. Der Anhalter - er freut sich oder leidet mit - lieber im kleinen Kreis.