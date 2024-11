Die „Euro 24“ im Streetlifting in der Dessauer Anhalt-Arena hat die Erwartungen am Wochenende erfüllt. Warum ein Dopingtest zur Geduldsprobe nach einem Heiratsantrag wird.

Volle Hotels, 22 neue Rekorde und ein Heiratsantrag: So lief die „Euro 24“ im Streetlifting in Dessau

Dessau/MZ. - „Grandios“, so die Einschätzung von Tim Reichel, Head of Operations und Event-Manager der Organisation Finalrep zur Euro 24 im Streetlifting. Das kontinentale Championat ist am Wochenende in der Anhalt-Arena über die Bühne gegangen. Unterstützt wurde die Organisation Finalrep dabei vom Verein Anhalt-Sport um Sportdirektor Ralph Hirsch.