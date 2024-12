In der Dessauer Innenstadt, im Tierpark und auf der Wasserburg Roßlau war am Wochenende jede menge los. Das sind die schönsten Bilder vom 1. Advent.

Dessau/MZ. - Pünktlich zum ersten Adventswochenende spielte auch endlich das Wetter mit: Musste die Eröffnung er Eisbahn wegen zu hoher Temperaturen in der vergangenen Woche noch verschoben werden, sorgte klirrende Kälte am Samstag und Sonntag für Winterstimmung. In der Stadt gb es allerhand zu tun.

Die Eisfläche war am Wochenende gut besucht. Anfang der Woche hatte das Wetter noch nicht mitgespielt. Fotos: Thomas Ruttke

Am Samstagnachmittag holte der Veranstalter des Adventsmarktes auf der Eisbahn die verschobene Eisshow nach. Kleine und große Besucher verbanden den Besuch mit einem Abstecher zur ein oder anderen Glühwein- oder Würstchenbude. Heimelig ging es bei der offiziellen Eröffnung der „Funkel-Fenster“ zu. Knapp ein Dutzend Händler rund um Marktplatz, Johannis- und Zerbster Straße hatten ihre Schaufenster mit leuchtenden Märcheninstallationen geschmückt. Bei einem Rundgang konnten Besucher sie alle entdecken.

Der Tierpark war festlich geschmückt. Besucher konnten hier an besonderen Führungen teilnehmen und basteln. Thomas Ruttke

Wer es am Samstag nicht in die City geschafft hatte, hatte, hatte am verkaufsoffenen Sonntag noch Gelegenheit dazu. Sowohl im Rathauscenter als auch in vielen Geschäften ringsherum standen die Ladentüren offen. Das wichtige Weihnachtsgeschäft wollten sich die Händler nicht entgehen lassen. Angelockt wurden die Kunden von diversen Gutschein- und Weihnachtsmannaktionen im Center.

An die zehn Schaufenster, wie das hier in der Johannisstraße, funkeln. Thomas Ruttke

Volles Haus: Im Rathauscenter hatten auch am Sonntag die Läden geöffnet. Thomas Ruttke

Weniger kommerziell begann der Sonntag im Tierpark. Dort sorgten Feuerkörbe für eine winterliche Stimmung. Besucher konnten beim Tannenzapfen-Basteln oder einer Führung zu den Lieblingstieren des Weihnachtsmannes mitmachen, am Mittag wurden Geschichten über die Bärenbrüder Fritz und Franz, die inzwischen nicht mehr in Dessau leben, vorgelesen.

Viele bunte Lichter tauchten die Stadt in winterliche Stimmung. Thomas Ruttke

So voll wird der Weihnachtsmarkt nur an den Wochenende. Es herrschte dichtes Gefränge. Thomas Ruttke

Ein Highlight fand am Abend auf der Wasserburg Roßlau statt. Pünktlich zur Schließung der Bürgerentscheid-Wahllokale um 18 Uhr begann das erste von zwei „Weihnachtssingen“, organisiert vom Anhaltischen Theater und den Stadtwerken.