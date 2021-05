Vier Kilometer Stau nach Unfall auf der A9 bei Dessau

Dessau - Auf der Autobahn 9 zwischen Dessau-Süd und Dessau-Ost ist es in den Mittagsstunden zu einem Unfall gekommen. In Folge dessen kommt der Verkehr in Richtung Berlin nur noch schleppend voran. Gegen 13.30 Uhr gab es bereits rund vier Kilometer Stau.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll sich der Unfall gegen 12.43 Uhr ereignet haben in dessen Folge ein Pkw auf der Autobahn zum Stehen kam. Ob weitere Fahrzeuge beteiligt sind, war zunächst nicht bekannt. Ein Rettungswagen war vor Ort im Einsatz.

„Ich denke, dass die Autobahn in Kürze wieder freigegeben wird“, sagte ein Polizeisprecher gegen 13.30 Uhr gegenüber der MZ. Kurze Zeit später konnte der Verkehr wieder an der Unfallstelle vorbeirollen. (mz)