Vier kaputte Autos, zwei Verletzte und 28.000 Euro Schaden - Citröen kippt auf die Seite

Dessau/MZ - In der Humperdinckstraße in Dessau-Nord ist es am Montagabend gegen 16.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 28.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 62-jährige Skoda-Fahrerin die Hans-Heinen-Straße befahren und wollte an der Kreuzung Humperdinckstraße geradeaus in die Werderstraße weiterfahren. Beim Einfahren in die Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 24-jährigen Citröen-Fahrer. Durch die Wucht des Aufpralls kam dessen Auto ins Schleudern, stieß gegen einen am Straßenrand geparkten Nissan und kippte auf die Beifahrerseite. Der Nissan wurde auch noch auf einen davor stehenden Peugeot geschoben.

Die 62-jährige Skoda-Fahrerin sowie der Beifahrer des Citröen wurden durch die Kollision leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.