Verunfallter Audi hat abgerissenes Vorderrad im Kofferraum - Fahrer ist verschwunden

Dessau - Ein verunfallter und stark beschädigter Audi hat am Wochenende die Polizeibeamten vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau beschäftigt. Das Fahrzeug war am Sonnabend gegen 14.30 Uhr in der Ausfahrt der A9-Anschlussstelle Dessau-Ost in Richtung München entdeckt worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte der unbekannte Fahrer des Audi die A 9 in Richtung München befahren und wollte die Autobahn in Dessau-Ost verlassen. In der Ausfahrt kam das Auto links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. In Folge der Kollision wurde das linke Vorderrad abgerissen.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Die Leitplanke wurde auf mehrere Meter beschädigt. Das abgerissene Vorderrad wurde von den Polizeibeamten im Kofferraum festgestellt. Der Fahrer hatte den Unfallort da aber schon unerlaubt in unbekannte Richtung verlassen. Das Fahrzeug wurde von den Polizeibeamten sichergestellt.Räts