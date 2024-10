Die Polizei bei Dessau-Roßlau ist auf der Suche nach einer 72 Jahre alten Frau gewesen. Sie verschwand am Montagmorgen spurlos. Nun wurde sie tot aufgefunden.

Vermisste 72-jährige aus Dessau-Roßlau tot in Gebüsch gefunden

Dessau-Roßlau. - Eine vermisste 72 Jahre alte Frau aus Dessau-Roßlau ist am Mittwoch tot in einem Gebüsch in der Nähe ihrer Wohnung gefunden worden. Das hat die Polizei aus Dessau-Roßlau mitgeteilt.

Die Rentnerin hatte laut Polizei am Montagmorgen gegen 8 Uhr ihre Wohnung in Ziebigk verlassen und war verschwunden. Alle Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Die Polizei schließt nach derzeitigem Erkenntnisstand eine Fremdeinwirkung aus.