weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Vermisste Schwestern aus Dessau-Roßlau wohlauf gefunden

Minderjährige in Coswig gefunden Vermisste Schwestern aus Dessau-Roßlau wohlauf gefunden

Die zwei vermissten Schwestern aus Dessau-Roßlau konnten laut Polizei wohlbehalten gefunden werden.

Von DUR Aktualisiert: 02.10.2025, 09:45
In Dessau-Roßlau werden aktuell zwei 14- und 15-jährige Schwestern vermisst. 
In Dessau-Roßlau werden aktuell zwei 14- und 15-jährige Schwestern vermisst.  Symboldfoto: Carsten Rehder/dpa

Dessau-Roßlau. – Seit dem 27. September wurden zwei minderjährige Mädchen (15 und 14 Jahre alt) aus Dessau-Roßlau vermisst. Die Suche hat nun ein Ende, wie die Polizei mitteilt.

Die beiden Schwestern sind wohlbehalten am 1. Oktober in Coswig (Landkreis Wittenberg) gefunden worden.