Die zwei vermissten Schwestern aus Dessau-Roßlau konnten laut Polizei wohlbehalten gefunden werden.

Dessau-Roßlau. – Seit dem 27. September wurden zwei minderjährige Mädchen (15 und 14 Jahre alt) aus Dessau-Roßlau vermisst. Die Suche hat nun ein Ende, wie die Polizei mitteilt.

Die beiden Schwestern sind wohlbehalten am 1. Oktober in Coswig (Landkreis Wittenberg) gefunden worden.