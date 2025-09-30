Minderjährige in Coswig gefunden Vermisste Schwestern aus Dessau-Roßlau wohlauf gefunden
Die zwei vermissten Schwestern aus Dessau-Roßlau konnten laut Polizei wohlbehalten gefunden werden.
Aktualisiert: 02.10.2025, 09:45
Dessau-Roßlau. – Seit dem 27. September wurden zwei minderjährige Mädchen (15 und 14 Jahre alt) aus Dessau-Roßlau vermisst. Die Suche hat nun ein Ende, wie die Polizei mitteilt.
Die beiden Schwestern sind wohlbehalten am 1. Oktober in Coswig (Landkreis Wittenberg) gefunden worden.