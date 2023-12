In Dessau standen Bewohner mehrerer Wohnungen kurz vor einer Fernwärme-Abschaltung durch die Stadtwerke. Ein Konflikt zwischen dem Vermieter und den Stadtwerken führte zu dieser bedrohlichen Situation. Die Einigung kam in letzter Minute.

Vermieter zahlte Rechnung nicht: Mieter in Dessau in Angst vor kalten Wohnungen

Einigung in letzter Minute

Einen solchen Zettel fanden die Bewohner an ihren Türen. Zahlreichen Mietern in Dessau drohte eine Wohnung ohne Heizung, obwohl sie pünktlich gezahlt hatten.

Dessau/MZ. - Als Ursula Mußmann Anfang der Woche abends nach Hause kommt, traut sie ihren Augen kaum. An ihrer und den Türen ihrer Nachbarn des Plattenbaus im Werner-Seelenbinder-Ring hängt ein Informationsschreiben der Dessauer Stadtwerke. Kurz und knapp teilen sie mit: „Wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass wir beabsichtigen, ab 14.12.2023 die Fernwärmeversorgung für dieses Objekt einzustellen. Bei eventuellen Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vermieter.“