Verlässt die Verwaltung Roßlau und zieht nach Dessau?

Das Technische Rathaus in Roßlau soll leergezogen werden. Was dann mit dem Gebäude passiert, ist unklar.

Rosslau/MZ - Es kommt nicht oft vor, dass Stadträte jenseits der Elbe den Weg ins Roßlauer Rathaus auf sich nehmen, um die dortige Ortschaftsratssitzung zu verfolgen. Doch wenn, dann steht eine wichtige Entscheidung an. So wie am Donnerstag, als der Ortschaftsrat über die Zusammenlegung der Roßlauer und der Dessauer Verwaltung beraten sollte. Bau- und Hauptausschuss hatten sich bereits dafür ausgesprochen, das Technische Rathaus an der Lukoer Straße bis spätestens 2024 leerzuziehen und die Büros der Mitarbeiter nach Dessau zu verlegen.