Verkaufsoffener Sonntag im Advent: Warum es diesmal klappt in Dessau-Roßlau und Verdi nicht dagegen vorgeht

Verdi will anders als in den Jahren zuvor nicht gegen die Öffnungspläne vorgehen. Das sind die Gründe.

Dessau/MZ - - Zum ersten Mal seit mehreren Jahren wird es im Advent in der Dessauer Innenstadt voraussichtlich wieder einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Die Stadt hat verfügt, dass Einzelhändler am 12. Dezember zwischen 13 und 18 Uhr öffnen dürfen. Die Erlaubnis gilt für Geschäfte im Kernbereich der Innenstadt, die also im direkten Umfeld des Weihnachtsmarktes liegen: Das sei gegeben in der Zerbster Straße bis hin zum Schloßplatz und in der Ratsgasse.