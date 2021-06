Vergessene Violine in Dessauer Regionalbahn wird zum Kriminalfall - Polizei nimmt „Finder“ fest

Leipzig/Dessau - Die Geschichte um eine vergessene wertvolle Violine in einer Regionalbahn von Dessau nach Leipzig entwickelt sich zu einem echten Kriminalfall: Ein 40-jähriger Musiker aus Schweden hatte das 17.500 Euro teure Musikinstrument am vergangenen Mittwoch in der Gepäckablage der Bahn liegen gelassen. Als der Mann das merkte, war der Violinenkasten verschwunden. Die Hoffnung, der ehrliche Finder gibt das Instrument im Fundbüro ab, erfüllte sich nicht.

Mit Hilfe der Überwachungskameras aus der Bahn konnte die Bundespolizei in Leipzig den „Finder“ der Violine ausfindig machen. Am Freitag nahmen die Beamten den tatverdächtigen Mann am Leipziger Hauptbahnhof vorläufig fest. Die Beamten durchsuchten die Wohnung des 58-Jährigen, konnten das wertvolle Instrument allerdings nicht finden. Der Leipziger räumte gegenüber der Polizei die Tat zwar ein, gab aber an, das Instrument unmittelbar nach dem Fund weiterverkauft zu haben.

„Die Ermittlungen zum Verbleib der Violine laufen auf Hochtouren“, erklärte eine Sprecherin der Bundespolizei und bat in diesem Zusammenhang um Hinweise zum Verkauf eines solch hochwertigen Musikinstruments.

Tipps nimmt die Polizei jederzeit unter der (0341) 997990 entgegen.