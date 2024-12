Der Weg für das langersehnte „Haus der Vereine“ in Roßlau ist mit dem Beschluss des Stadtrates frei gemacht worden. Warum es aber eine Befristung der Nutzung für drei Jahre gibt.

Vereine der Stadt können Bietheschule in Roßlau nutzen: Warum das vorerst nur befristet geht

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung den Weg frei gemacht für das „Haus der Vereine“ in Roßlau. Zur regulären Sitzung am Mittwoch konnte über die Beschlussvorlage nicht mehr abgestimmt werden, weil die Sitzung nach 22 Uhr unterbrochen und am Folgetag fortgesetzt werden musste.