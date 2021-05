Veranstaltungsreihe „Unterm Balkon“ geht im Golfpark Dessau in die nächste Runde

Ab Mitte Juli geht die Veranstaltungsrunde in die zweite Runde. An sieben Abenden gibt es Konzerte unter freiem Himmel. Stadtwerke als Hauptsponsor dabei.

Dessau - Obwohl es im Golfpark noch ruhig ist, das Kulturleben im öffentlichen Raum weiter lahm liegt: hinter den Kulissen laufen schon längst die Vorbereitungen für den Sommer. „Es gibt Licht am Ende des Tunnels“, sind sich Veranstaltungsmanagerin Luisa Blabusch und Sängerin Heike Huth sicher und kündigen voller Freude an: Die Veranstaltungsreihe „Unterm Balkon“ geht in die nächste Runde!

2020 war Premiere für die Reihe auf der Stammhaus-Terrasse des Golfparks. Sozusagen auch aus der Not heraus entstand das Format. Denn Künstler hatten durch den Lockdown keine Auftritte mehr, das Publikum keinen Live-Kontakt mehr zu ihnen. Konzerte fanden, wenn überhaupt, nur im Internet statt. Doch Außenveranstaltungen in begrenztem Rahmen - unter strengem Hygienekonzept - waren erlaubt. Und das Format schlug ein. „Gleich nach der ersten Veranstaltung wussten wir, wir machen im nächsten Jahr weiter“, sagt Luisa Blabusch.

Sieben Mal freitags sind diesmal ausschließlich Konzerte zu erleben

Sieben Mal freitags - vom 16. Juli bis 27. August - sind diesmal ausschließlich Konzerte zu erleben, erzählt Heike Huth, und macht schon auf die Künstler neugierig. Mit einem Ostrockabend, den Gerhard Kniep, Kerstin Bunge sowie Heike und Axel Huth rocken, gehts los. Dann gibt es ein Wiedersehen mit Susan Albers (bekannt aus DSDS) und Lokalmatador Björn Hain, die diesmal zusammen einen Abend gestalten.

Auch Jens Huthoff mit Band aus der Partnerstadt Ludwigshafen ist wieder dabei, außerdem kommen KKCB aus Köln sowie Alisha Popat und Band aus Berlin. Und auch junge Künstler aus der Region werden zu erleben sein, wenn die Stadtwerke den Local Stars die Bühne bereiten.

Um alle Kosten zu decken werden in diesem Jahr Tickets verkauft

Die Stadtwerke, freuen sich die beiden Organisatorinnen Huth und Blabusch, sind in diesem Jahr der Hauptsponsor von „Unterm Balkon“. „Außerdem unterstützen viele Dessauer Firmen und Privatpersonen unser Vorhaben“, sagt Huth. Ohne die Unterstützung wäre es nicht möglich, dem Publikum unvergessliche Konzertabende zu präsentieren.

Doch trotz des Sponsorings: Um alle Kosten zu decken, gibt es dieses Jahr nicht mehr den Hut, der herumgereicht wird für Spenden, sondern werden Tickets verkauft. Die Kosten belaufen sich zwischen 19 und 22 Euro. Verkauft werden sie ab Juni im Büro des Veranstaltungszentrums Golfpark, können aber auch schon vorbestellt werden.

Wie im vergangenen Jahr wird die Zuschauerzahl auf 100 begrenzt und ein Hygienekonzept einzuhalten sein

„Letztes Jahr haben viele Künstler aus Verzweiflung gesagt, sie kommen für wenig Gage“, sagt Veranstaltungsmanagerin Blabusch, warum es keinen Kartenverkauf gab. „Doch mittlerweile standen sie anderthalb Jahre nicht mehr auf der Bühne. Sie sollen ihre volle Gage erhalten.“ Das sei auch eine Wertschätzung den Künstlern gegenüber.

Wie im vergangenen Jahr wird die Zuschauerzahl auf 100 begrenzt und ein Hygienekonzept einzuhalten sein. Diesmal werden zu den 50 vorhandenen Plätzen aber keine Biertischgarnituren aufgestellt. „Alle 100 Sitzplätze werden von gleicher Qualität sein“, kündigt Blabusch an. „Wir wollen ein schönes Ambiente für alle gleichermaßen schaffen.“ (mz)