VC Bitterfeld-Wolfen ist in Dessau chancenlos - 1.500 Zuschauer sehen ein einseitiges Duell

1.500 Zuschauer sahen in Dessau ein recht einseitiges Duell.

Dessau/DPA/MZ. - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben das Jahr mit einer Niederlage beendet. Die Mannschaft verlor am Samstag das in die Dessauer Anhalt Arena verlegte Heimspiel gegen Lüneburg nach 78 Minuten glatt in drei Sätzen (18:25, 23:25, 19:25).

Bitterfeld-Wolfens Trainer Ruben Wolochin mit seinem Team. Foto: Thomas Ruttke

Vor etwa 1.500 Zuschauern wurde Lüneburg auch ohne die sonstige Stammformation seiner Favoritenrolle vollauf gerecht. Nur im zweiten Satz durfte der VC Bitterfeld-Wolfen hoffen. Nach der achten Niederlage in Serie bleiben die Bitterfelder mit nur einem Sieg auf dem vorletzten Platz. Die Lüneburger festigten ihren zweiten Rang.

Am 1. Februar kommt der VC Bitterfeld-Wolfen noch einmal nach Dessau: Dann geht es gegen Spitzenreiter Berlin Recycling Volleys.