Vater entdeckt am Bahnhof Dessau gestohlenes BMX-Rad seines zwölfjähriges Sohnes

Dessau/MZ - - Ein Mann aus Dessau hat am Mittwoch das gestohlene Fahrrad seines Sohnes am Dessauer Hauptbahnhof wiederentdeckt. Gegen 13.20 Uhr rief der Mann die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau an, dass er soeben einen Jugendlichen gesehen hatte, der mit dem im August 2021 entwendeten BMX-Rad seines Sohnes fuhr. Über Funk erhielt eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof diese Infos und konnte anhand der Sach- und Personenbeschreibung am Haupteingang einen 19-jährigen deutschen Tatverdächtigen stellen.

Eine Sachfahndung im polizeilichen Fahndungssystem ergab keinen Treffer zu dem gestohlenen Fahrrad. Der Hinweisgeber und eigentliche Eigentümer erklärte, die Rahmennummer nicht gekannt zu haben. „Er konnte aber anhand von Fotos glaubhaft nachweisen, dass es sich bei dem BMX-Rad um sein Eigentum handelte“, so ein Polizeisprecher. Der mutmaßliche Dieb beteuerte, das Fahrrad von einem Freund ausgeliehen zu haben. Ein Anruf bei dem „Verleiher“ konnte den Straftathergang nicht aufklären.

In Absprache mit den vor Ort eingetroffenen Beamten der Landespolizei erfolgte eine Rückgabe des entwendeten BMX-Rades an den Eigentümer, welcher den Kaufvertrag als weiteren Nachweis noch nachreichen wird.

Wer das Rad tatsächlich im August 2021 gestohlen hat, bleibt vorerst Bestandteil von Ermittlungen. Dem Verantwortlichen droht eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Der zwölfjährige Sohn des Hinweisgebers freute sich jedenfalls sehr, sein BMX-Rad wieder zurück zu haben.