Vandalismus in der Dessauer Wolfgangstraße - Unbekannte hinterlassen Schäden für 2.500 Euro

Dessau/MZ - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch am Kaufland- Einkaufsmarkt in der Dessauer Wolfgangstraße randaliert. Dort wurden Schachtabdeckungen auf dem Parkplatz entfernt, ein Plakat von der Wand gerissen und die Eingangstür mit mehreren Steinen beschädigt.

Der Sachschaden wurde auf 2.500 Euro geschätzt. Festgestellt wurden die Schäden am Mittwoch gegen 5 Uhr - zum Dienstbeginn im Einkaufsmarkt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.