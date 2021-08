Unterschriftensammlung gegen die Fluten - Anwohner der Siedlung Adria verlieren Geduld

Dessau/MZ - Nach dem Bericht über die regelmäßigen Überschwemmungen nach Starkregenereignissen in der Siedlung an der Adria im „Anhalt Kurier“ am 24. Juli waren die betroffenen Anwohner empört, wie Angela Fromm berichtet. Zum einen, weil die Stadt, wie schon seit Jahren, Lösungen in die fernere Zukunft schiebt und zum anderen, weil das Tiefbauamt eine kurzfristige Entspannung der Lage hauptsächlich in der Entsorgung der Niederschlagsmengen auf den Grundstücken der Anlieger sieht.

Die Vermutung des Amtes, dass einige Anlieger die auf ihren Grundstücken anfallenden Regenmengen zum Teil auf öffentliche Flächen leiten und somit zur regelmäßigen Überschwemmung der Straßen in der Siedlung nach Starkregen beitragen, möchte Fromm so nicht stehen lassen. „Jeder wird sicherlich bemüht sein, das alles ordnungsgemäß zu handhaben. Wir fangen einen Teil auf und lassen den Rest in der Erde versickern“, erklärt Fromm, die mit ihrem Mann seit über 20 Jahren in der Siedlung an der Adria wohnt. Sie hat im Frühjahr eine Interessengemeinschaft gegründet, die sich für eine Verbesserung der Lebensqualität in der Siedlung einsetzt.

Noch vor der OB-Wahl, so berichtet Fromm, habe sie sich in einem Brief unter anderem an die Stadtverwaltung und die OB-Kandidaten gewandt und die Lage in der Siedlung beschrieben.

Nach starken Regengüssen steht die Straße unter Wasser. (Foto: Groneberg)

Von Verwandten und Freunden, die kaum noch zu Besuch kommen, weil der Zustand der Straßen Autos verschmutze und zum Teil beschädige, schreibt Fromm in dem Brief. „Schlagloch reiht sich an Schlagloch. Die Straßen sind eine einzige sibirische Buckelpiste“, schildert sie. Für Bewohner mit Rollator in der Siedlung ist der Gang nach draußen laut ihrer Auskunft eine Tortur. Nach Starkregen verwandeln sich die Straßen regelmäßig in Pfützenlandschaften und Grundstücke werden teilweise mit überschwemmt. Dass außerdem Lärm von der B185 und der A9 zusätzlich die Lebensqualität mindere, beschrieb Fromm zusätzlich in ihrem Brief. „Die Reaktionen waren ernüchternd“, stellt sie im Nachhinein fest. Zwar habe sich jeder OB-Kandidat für das Schreiben bedankt, „vor Ort war aber nur Ralf Peter Weber und der war sichtlich erschrocken über die Zustände bei uns“, erzählt Fromm.

Doch die von ihr geführte Interessengemeinschaft will auch den neuen Oberbürgermeister in die Pflicht nehmen. Von fast allen betroffenen Anliegern hat sie Unterschriften gesammelt. Mit den rund 70 Unterschriften im Gepäck will sie zeitnah beim neuen Oberbürgermeister Robert Reck vorsprechen und damit für mehr Tempo bei möglichen Lösungen sorgen. Bisher schlug die Stadt nur einen grundhaften Ausbau der Straßen in der Siedlung vor, betonte aber gleichzeitig, dass in dieser Hinsicht mittelfristig nichts geplant sei.

„Wir lassen uns nicht länger vertrösten und versuchen, ohne Populismus in der direkten Kommunikation Fortschritte zu erzielen“, sagt Fromm. Der Mildenseer Ortsbürgermeister Uwe Groneberg (CDU) unterstützt die Interessengemeinschaft. „Wir sollten hier einen bilateralen Weg gehen“, schlägt er vor. Zum einen sollen die Anlieger der Siedlung an der Adria den öffentlichen Druck aufrecht erhalten und zum anderen verspricht sich Groneberg neue Erkenntnisse durch das Entwässerungskonzept für Mildensee. In der Ortschaftsratssitzung im September soll es im nichtöffentlichen Teil vorgestellt werden. „Vielleicht können wir dann noch konkreter an zeitnahen Lösungen für die Anlieger in der Siedlung arbeiten“, hofft er.