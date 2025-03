Unter den Freiwilligen Feuerwehren in Dessau-Roßlau sorgte ein Spendenaufruf für Debatten und offene Fragen. Sollen tatsächlich Unternehmen Kaffee und Getränke für die Berufsfeuerwehr abgeben? Inzwischen hat sich der Fall geklärt.

Dessau/MZ. - Ein beliebtes Kinderbuch heißt „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“. In der Dessauer Feuerwehr wird der Kaffee dagegen offenbar knapp. Das zumindest legt ein Brief nahe, den die Berufsfeuerwehr kürzlich an verschiedene Betriebe, darunter Handwerker, Pharma- und Gastronomieunternehmen, verschickt hat.