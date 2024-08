Ein fünfjähriges Kind auf einem Laufrad ist bei einem Unfall auf der Heidestraße in Dessau schwer verletzt worden.

Transporter erfasst Laufrad: Fünf Jahre altes Kind in Dessau schwer verletzt

Ein fünf Jahre altes Kind ist in Dessau schwer verletzt worden.

Dessau. Zu einem schweren Unfall mit einem Kind ist es am Dienstagnachmittag in der Heidestraße in Dessau-Süd gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach fuhr das fünf Jahre alte Kind mit seinem Laufrad auf die Straße. Der 45 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters konnte trotz Notbremsung dem Kind nicht mehr ausweichen und erfasste es.

Das Kind kam schwer verletzt ins Krankenhaus.