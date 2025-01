An der Kreuzung Mannheimer Straße und Argenteuiler Straße in Dessau hat es am Sonnabend, 4. Januar, einen Unfall gegeben.

Unfall an Scherbelberg-Kreuzung in Dessau: VW fährt bei Rot und kollidiert mit einem Seat

Der 25-jährige Fahrer eines Seat hatte die Mannheimer Straße befahren und wollte dann die Argenteuiler Straße geradeaus in Richtung Polysiusstraße passieren. Dabei stieß er mit dem VW einer 59-jährigen Frau zusammen, die die Polysiusstraße in Richtung Mannheimer Straße befahren hatte und nach links in die Argenteuiler Straße abbiegen wollte. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Ampel für die 59-jährige Unfallbeteiligte rot angezeigt, so die Dessauer Polizei am Sonntag.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.