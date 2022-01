Unfall an der Ausfahrt der Wagner-Passage in Dessau - Peugeot muss abgeschleppt werden

Dessau/MZ - In der Gliwicer Straße in Dessau ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen.

Die 77-jährige Fahrerin eines Peugeot kam gegen 16.10 Uhr vom Parkplatz der Wagner-Passagen und wollte an der Einmündung nach links in die Gliwicer Straße einbiegen. Dabei übersah sie allerdings einen sich nähernden VW eines 68-jährigen Fahrers, der auf der Gliwicer Straße in Fahrtrichtung Helmut-Kohl-Straße unterwegs war.

Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. An beiden Fahrzeugen entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro. Der Peugeot war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.