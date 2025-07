Rot, gelb, aus – keine Staus? Viele schwere Unfälle am Vorabend - Werden in Dessau-Roßlau die Ampeln zu früh abgeschaltet?

Nur elf Ampeln in Dessau-Roßlau sind rund um die Uhr in Betrieb. Viele andere werden um 17 Uhr abgestellt. Gerade im Bereich der Innenstadt hat es zuletzt öfter gekracht. Was die Stadt und Versicherungen zur Abschaltung sagen.