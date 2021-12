Unfall am Pharmapark im Rodleben - Skoda kollidiert beim Abbiegen mit Motorradfahrer

Am Pharmapark in Rodleben hat es am Montagnachmittag einen Unfall gegeben. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Rodleben/MZ - Am Pharmapark in Rodleben hat es am Montagnachmittag einen Unfall gegeben. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Die 53-jährige Fahrerin eines Skoda hatte gegen 15.15 Uhr die Straße Am Pharmapark in Richtung Zerbster Straße (B184) befahren und wollte vorn an der Kreuzung nach links in Richtung Roßlau abbiegen. Dabei kollidierte sie allerdings mit einem von rechts kommenden 32-jährigen Fahrer eines Krads. Dieser wollte von der Bundesstraße 184 in die Straße Am Pharmapark einbiegen.

Der Kradfahrer stürzte und wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme gab es einige Verkehrseinschränkungen.