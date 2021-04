Unbekannte randalieren am Kornhaus in Dessau - Einbruch im Kiosk scheitert

Dessau - Unbekannte Täter haben wahrscheinlich in der Nacht zum Sonnabend am Kornhaus in Ziebigk randaliert. Die Dessauer Polizei nahm am Wochenende gleich mehrere Anzeigen auf.

Zum einen wurde versucht, die Jalousie des Kornhaus-Kiosks aufzuhebeln, um gewaltsam einzudringen. Das misslang. Am Gehweg auf der östlichen Seite traten unbekannte Täter drei am Boden befestigte Gartenlaternen aus ihrer Verankerung. Eine dieser Laternen fehlt und wurde mutmaßlich entwendet. Damit nicht genug, wurde auch noch das Glas einer Wandlampe neben dem Haupteingang des Kornhauses beschädigt.

Der Gesamtschaden wird von der Polizei derzeit auf mindestens 300 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.