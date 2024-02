Stadtwerke Dessau kündigen den Baubeginn einer neuen Photovoltaik(PV)-Freiflächenanlage in der Magdeburger Straße an.

Hinter dem Heizhaus in der Magdeburger Straße im Stadtteil Roßlau tut sich demnächst was. Es werden drei Millionen Euro in den Bau einer rund 34.500 Quadratmeter großen PV-Freiflächenanlage investiert. Diese soll bis März kommenden Jahres errichtet und mit einer Gesamtleistung von 3.800 kWp betrieben werden. Der erzeugte Strom wird dann in das Stromnetz der Stromversorgung Dessau GmbH eingespeist, die diese Anlage auch betreiben werden, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke Dessau.

Es sollen rund 9.165 einzelne Solarmodule verbaut werden, die je nach Sonnenintensität etwa 3.952.000 kWh im Jahr erzeugen können.

Mit dem hier zukünftig jährlich erzeugten Strom könnte man 1.750 Haushalte versorgen und spart auch noch 2.478 Tonnen CO2 ein, so der Referent für strategische Projekte Peer Sascha Riebe.