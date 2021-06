Über 100 Autofahrer geblitzt - Spitzenreiter fährt 126 km/h im 70er Bereich

Dessau-Roßlau - Auf der B184 zwischen Dessau und Roßlau wurden am Mittwoch über 100 Autofahrer geblitzt. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst am Donnerstag mitgeteilt. Insgesamt wurden am Vormittag in dem Abschnitt 2.207 Fahrzeuge gemessen. Bei einer am Messpunkt zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h wurden genau 105 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrugen 126 km/h. 56 km/h zu schnell bedeuten ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und 240 Euro Strafe.

Eine zweite Geschwindigkeitskontrolle wurde auf der A9 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Dessau-Ost durchgeführt. Dort wurden 4.339 Fahrzeuge gemessen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h wurden 119 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 184 km/h. (mz)