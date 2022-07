Turnhalle in Dessau wird 1,3 Millionen Euro teurer - welche Extras schon gestrichen sind

So soll die Turnhalle (links) auf dem Schulhof des Gropius-Gymnasiums einmal aussehen.

Dessau/MZ - Einige hatten es bereits kommen sehen an dem Tag, an dem der Bauausschuss das Projekt Mitte vergangenen Jahres auf den Weg gebracht hat. Nun ist es gewiss: Der Turnhallen-Neubau am Gymnasium „Walter Gropius“ wird deutlich teuerer als geplant. Um mindestens 1,3 Millionen Euro soll sich das Prestigevorhaben nach aktuellen Berechnungen der Stadtverwaltung verteuern. Damit steigen die Gesamtkosten von 6,6 auf fast 7,9 Millionen Euro. „Das ist eine gewaltige Steigerung, das sehe ich auch persönlich so“, bekannte die zuständige Amtsleiterin des Zentralen Gebäudemanagements, Ulrike Ellenberger, im jüngsten Finanzausschuss.