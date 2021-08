Türkei-Rückkehrer und achtjähriges Mädchen positiv auf Corona-Virus getestet

Dessau-Roßlau/MZ - - Mit einem neuen Corona-Fall am Samstag und einem weiteren am Montag hat sich die Gesamtzahl der Corona-Infizierten in Dessau-Roßlau auf 3.340 Personen seit Pandemiebeginn erhöht.

Bei den Betroffenen handelt es sich um ein achtjähriges Mädchen und einen 29-jährigen Mann, der aus der Türkei zurückgekehrt ist. Zum Zeitpunkt des Reiseantritts war der Reiserückkehrer noch nicht vollständig geimpft: Die Zweitimpfung war noch nicht vollständig wirksam, da sie erst vier Tage vorher verabreicht worden war.

Der Inzidenzwert für Dessau-Roßlau lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in Berlin am Montag bei 13,9. Sachsen-Anhalts Wert betrug 15,0.