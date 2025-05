Seit zehn Jahren laden Viola und Rainer Büttner nach Mildensee in ihr „Sammelsurium spezial“ ein. Hier gibt es Antiquitäten ebenso wie Trödel. Zweimal in der Woche öffnen sie ihr Geschäft.

Rainer Büttner und seine Frau Viola betreiben seit zehn Jahren ihr „Sammelsurium“, einen Trödelladen in Mildensee. Die Malerei am Hausgiebel zeigt Interessenten den Weg. Gestaltet wurde sie vom Köthener Kunstmaler Steffen Rogge.

Mildensee/MZ. - Was für ein Paradies für Sammler! „Sammelsurium Spezial Dessau“ haben Rainer und Viola Büttner ihr Geschäft genannt. Vor zehn Jahren haben sie es in Mildensee eröffnet. Und der Name trifft es haargenau – denn ob Antiquitäten oder Trödel jeder Art – viele Zehntausende Dinge bieten die Beiden auf rund 1.000 Quadratmetern Fläche an.