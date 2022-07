Trocken bis zum Grund - Nicht nur der Fasanerieteich in Dessau ist diesen Sommer zum Tümpel mutiert

Die Auswirkungen der Hitze zeigen sich deutlich im Dessauer Georgengarten. Wasser der Seen verdunstet. Der Förderverein übt nun Kritik an der Stadt.

Dessau/MZ - Der Fasanerieteich im Dessauer Georgengarten litt schon öfter unter Wassermangel. 2018 war die Situation ziemlich dramatisch. Doch so schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie. Der kleine See ist in zwei Teile geteilt. Er besteht im ersten Teil aus einer Pfütze und im zweiten aus einem Tümpel, über den die Skulptur des Amor noch zu wachen scheint. Mit Sorge blicken die Spaziergänger in den Tümpel-Teich. Sorgen machen sich aber auch die Mitglieder des Fördervereins Anhaltische Gemäldegalerie und Georgengarten.