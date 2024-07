Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Mittwochnachmittag die Dessauer Berufsfeuerwehr auf den Plan gerufen - und Schlimmeres verhindert.

Topf mit Eiern löst in Dessau Rauchmelder aus - Feuerwehr verhindert Wohnungsbrand

Einsatz am Mittwoch

Dessau/MZ. - Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Mittwochnachmittag die Dessauer Berufsfeuerwehr auf den Plan gerufen - und Schlimmeres verhindert.

Die Kameraden waren gegen 16.45 Uhr in die Askanische Straße alarmiert worden. An der Einsatzstelle bestätigte sich der Notruf: Ein Rauchmelder piepte. Auf Klopfen und Klingeln reagierte in der betroffenen Wohnung allerdings niemand. Daraufhin wurde die Wohnungstür durch die Feuerwehr geöffnet. Drinnen stand ein Topf mit Eiern auf dem eingeschalten Herd. Da die Mieter nicht anwesend waren wurde der Topf vom Herd genommen und der Herd abgestellt. Anschließend wurde die Wohnung gelüftet.

Der Schaden konnte auf 100 Euro begrenzt werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften.