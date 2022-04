Tomate und Curry - Heima geht neue Wege und bringt zwei besondere Soßen auf den Markt

Dessau-Rosslau/MZ - Ein bisschen Kirschner, ein bisschen Mirko könnte schon drin stecken in „Kiro“, verrät Heima Menü Geschäftsführer Mirko Kirschner. Unter diesem Markennamen geht der Rodlebener Caterer seit Kurzem ganz neue Wege - und zwar abseits des rollenden Mittagsgeschäfts, für das er eigentlich bekannt ist. In den Geschmacksrichtungen „Tomate Basilikum“ und „Kokos Curry“ will das Unternehmen mit zwei selbst kreierten Soßen jetzt auch den Einzelhandel entern.