Tödlicher Unfall im Süden von Dessau: 68-Jähriger Cabrio-Fahrer stirbt noch am Unfallort

Dessau/MZ - Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen im Süden Dessaus auf der B 184 ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 68-jähriger Mann aus Bayern gegen 8.35 Uhr mit seinem Auto in Richtung Autobahn 9 unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve in der Nähe des Bahnwerks von der Fahrbahn abkam.

Der Rover geriet auf die Gegenspur, prallte gegen einen entgegenkommenden Lastwagen und wurde anschließend von der Straße geschleudert. „Der Fahrzeugführer verstarb trotz umgehend eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 50-jährige Fahrer des Lkw wurde leichtverletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht“, sagte Polizeisprecherin Doreen Wendland.

Auch der Lkw ist bei dem Unfall schwer beschädigt worden. (Foto: Thomas Ruttke)

Den Schaden schätzt die Polizei auf 40.000 Euro. Im Einsatz war die Dessauer Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Kameraden.