Dessau/MZ - Aufgrund einer erneuten Unwetterwarnung blieb der Dessauer Tierpark auch am Montag geschlossen. Genutzt wurde die Zeit für Aufräumarbeiten im Parkgelände. In den letzten Tagen ist doch so einiges an Zweigen durch die Luft gewirbelt worden und hat auch das Wegenetz beeinträchtigt.

Ein Weg musste vorerst komplett gesperrt werden, informierte der Tierpark dazu.