Zu wenig Geld, Angst vor Weggang von Jan Bauer Nach Brandbrief von Tierpark-Verein: Stadt hält Zusammenarbeit mit Tierparkleiter für gut

Wegen des nicht genehmigten Haushalts fehlt es in allen Kultureinrichtungen Dessau-Roßlaus an Geld - auch im Tierpark. Nun hat sich die Stadt zu einem Brief der Dessauer Tierparkfreunde geäußert.