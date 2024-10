Versunsicherung Tierpark-Besucher in Dessau in Sorge: Sind ihre Spenden durch die Haushaltssperre gesperrt?

Tierpark-Besucher in Dessau sind verunsichert. Was wird aus ihren Spenden? Stimmt es, dass die Mittel gesperrt sind, weil die Stadt eine Haushaltssperre verhängt hat? Was die Stadtverwaltung dazu sagt.