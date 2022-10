Teilsperrung in der Kühnauer Straße in Dessau - Fahrbahndecke wird erneuert

Dessau/MZ - Arbeiten zur Instandsetzung der Fahrbahndecke in Teilbereichen der südlichen Richtungsfahrbahn der Kühnauer Straße B 184 zwischen der Einmündung Brauereistraße und dem Kreisverkehr an der Gropiusallee erfolgen in der Zeit von Dienstag, 25. Oktober bis zum 4. November im Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt Dessau-Roßlau. Laut einer Mitteilung der Stadt Dessau-Roßlau ist geplant, die südliche Richtungsfahrbahn im Baustellenbereich während der Arbeiten voll zu sperren.

Der Verkehr in Richtung Osten und Norden unter anderem zum Bahnhof und nach Roßlau wird deshalb ausgehend von der Hermann-Köhl-Straße B 184 über die Ziebigker Straße, den Kreisverkehr Sieben Säulen, die Puschkinallee und die Antoinettenstraße umgeleitet. Der Verkehr in Richtung Westen und Süden zur A 9 und nach Bitterfeld-Wolfen wird an der Baustelle auf der nördlichen Richtungsfahrbahn vorbeigeführt.

Aufgrund der Sperrung der südlichen Richtungsfahrbahn ist aus der Oechelhaeuser Straße, der Krosigkstraße und der Brauereistraße ein Einbiegen auf die Kühnauer Straße nur in Richtung Westen und Süden möglich. Radfahrer und Fußgänger werden am Baustellenbereich vorbeigeführt.

Durch die Baumaßnahmen kommt es im Bauzeitraum zur Umleitung der Buslinien 12 und N5 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Es entfallen für die genannten Linien die Haltestellen Ziebigker Straße, Oechelhaeuser Straße, Kühnauer Straße, Bauhausplatz und Gropiusallee in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Ersatzhaltestellen werden in der Ziebigker Straße in Höhe Waldkaterweg und Park-Apotheke eingerichtet.