Taugt das Dessau-Center als neuer Museums-Standort? Idee sorgt auch für Entrüstung

Dessau-Rosslau/MZ - Die Standortsuche für ein geplantes neue Stadtgeschichts- und Naturkundemuseum der Stadt Dessau-Roßlau wird nicht einfacher. Nachdem es bereits Diskussionen um einen möglichen Neubau am Stadteingang Ost neben dem Johannbau gab, sind nun weitere Objekte im Gespräch.

Die CDU-, Bunte und Freie Fraktion haben am Donnerstagabend im Bauausschuss auch das zunehmend leerer werdende Dessau-Center sowie die alte Schade-Brauerei als mögliche Standorte ins Spiel gebracht. Alle drei Standorte sollten miteinander verglichen werden, damit der Stadtrat entscheiden kann, so der Wille der Antragsteller.

Bei einigen Stadträten führte das zu einem Sturm der Entrüstung. So sagte etwa Robert Hartmann (SPD), der eigens als Gast in den für ihn eigentlich fremden Ausschuss gekommen war mit Blick auf das Dessau-Center: „Ich weiß überhaupt nicht, wie man nur auf die Idee kommen oder einen Gedanken daran verschwenden kann, ein Museum in diesem Betonklotz unterzubringen.“ Eine Stadt wie Dessau, die im Bereich der Architektur so viel zu zeigen habe, sei in dem Einkaufszentrum nicht gut vertreten.

Außerdem wurde daran erinnert, dass der Stadtrat vor einigen Monaten bei einer Abstimmung zur Stadteinfahrt Ost eigentlich schon für den Standort neben dem Johannbau gestimmt hatte. Das könne man nun nicht zurücknehmen.