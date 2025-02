Im Kaufland Mitte in der Zunftstraße bietet die Bäckerei Lantzsch seit Donnerstag ihre Produkte an.

Dessau/MZ/sib. - Seit Donnerstag gibt es noch eine mehr: Die Dessauer Bäckerei Lantzsch GmbH hat nun auch im Kaufland in der Zunftstraße eine neue Filiale eröffnet. Zur Feier des Tages bekam die werte Kundschaft zum Einkauf von Brot- und Backwaren oder Kuchen als Überraschung eine Gratis-Kostprobe von drei Quarkbällchen dazu.

In Dessau ist die traditionsreiche Bäckerei seit über drei Generationen ansässig. Bereits 1936 eröffnete Hans Lantzsch in der Bauhaussiedlung von Dessau-Süd in der Mittelbreite eine moderne Bäckerei, die er 1975 an Sohn Johannes übergab. Dieser wiederum gründete mit seinem Sohn Felix 1993 die Bäckerei Lantzsch GmbH.

Von der 2002 eröffneten Produktionsstätte in der Dessauer Reichardtstraße werden die Backwaren inzwischen in 24 Filialen oder Backstände in Dessau-Roßlau oder die Region mit Köthen, Wittenberg, Bitterfeld-Wolfen bis hin nach Halle ausgeliefert.