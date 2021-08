Superblitzer auf der A9 bei Dessau - Fast 450 Autofahrer bekommen demnächst Post

Dessau/Brehna/MZ - Der Superblitzer der Polizeiinspektion Dessau hat auf der A 9 bei Brehna fast 450 Geschwindigkeitsverstöße gemessen. Das hat die Polizei gemeldet. Der „Enforcement Trailer“ hatte vom 11. August bis 16. August im 80er Bereich in Fahrtrichtung Berlin gestanden. In der einen Woche wurden 158.083 Fahrzeuge gemessen. Etwa jeder 350. war zu schnell, was vergleichsweise wenig ist. Der Spitzenreiter wurde mit 128 km/h geblitzt.