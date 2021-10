Stromausfall in Mitte und Süd - Stadtwerke Dessau suchen nach Ursache von Erdschluss

Dessau-Rosslau/MZ - Zu Stromausfällen ist es in der Nacht zum Montag im Bereich von Dessau-Mitte und Dessau-Süd gekommen. Die punktuellen Ausfälle ereigneten sich ab 1.15 Uhr, informieren die Stadtwerke auf Anfrage der MZ.

„Ursache war ein Erdschluss im betroffenen Netzbereich“, erklärt Unternehmenssprecher Christian Mattke. „Infolgedessen kam es zu weiteren, kurzzeitigen Stromunterbrechungen.“

Die Versorgung in Dessau-Mitte beziehungsweise Dessau-Süd war gegen 4.30 Uhr wieder hergestellt. Mit Ausnahme des Bereichs Dietrichshain. Dieser war erst gegen 7.40 Uhr wieder am Netz, so Mattke. Warum es zum Erdschluss kam, ist unklar. Die Ursachenermittlung dafür lief am Montag noch.