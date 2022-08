Strom in Gartensparte in Roßlau illegal abgezweigt? Vorstand erstattet Anzeige

Blick in einen Kleingarten. In Roßlau gibt es derzeit Ärger.

Roßlau/MZ - Großen Ärger gibt es derzeit in einer Kleingartensparte in Roßlau: Ein Vorstandsmitglied hat am Mittwoch gegen 18 Uhr bei der Polizei in Dessau-Roßlau angezeigt, dass in mehreren Gartenlauben durch einen 34-jährigen Pächter die Stromzähler manipuliert wurden.

Der Strom soll etwa ein Jahr abgezweigt worden sein. Den Gesamtschaden bezifferte der Anzeigenerstatter mit 10.000 Euro. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.