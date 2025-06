In keiner anderen Fraktion stoßen so unterschiedliche politische Ausrichtungen aufeinander wie im Freien-Bürger-Forum. Nun ist sogar der Rücktritt eines Mitglieds kein Tabu mehr.

Stadtrat in Dessau-Roßlau

Zum Krach in der Fraktion führte die Kontroverse, ob Deutschlandflaggen vor öffentlichen Gebäuden gehisst werden sollten. Dazu gehen die Meinungen weit auseinander.

Dessau-Roßlau/MZ. - Es war nur ein Randthema, eine Nebensächlichkeit im Dessau-Roßlauer Stadtrat. Doch die Frage, ob vor öffentlichen Gebäuden die Bundesflagge dauerhaft gehisst werden sollte, führt nicht nur dazu, dass die Stadt für überregionale Schlagzeilen sorgt, sondern könnte auch zu einem Zerwürfnis in einer Fraktion führen, in der es schon länger brodelt. Hans-Peter Dreibrodt nimmt inzwischen das Wort „Austritt“ in den Mund.