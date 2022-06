Die Stadt will den Berufsfeuerwehrleuten keine Zulage für Sonderdienst mehr zahlen. Das stößt in der Truppe auf Unmut. Doch unbegründet ist der Schritt nicht.

Dessau - Die Atmosphäre bei der Dessauer Berufsfeuerwehr ist seit Monaten vergiftet, das Verhältnis zwischen Leitung und Truppe wird mitunter als zerrüttet beschrieben. Nun kommt zum bekannten Streit um höhere Gehälter noch ein weiterer Konfliktherd hinzu. Die Stadt als Dienstherr will Feuerwehrleuten, die zusätzlich als Notfallsanitäter im Rettungsdienst arbeiten, die dafür vorgesehene Erschwerniszulage von 2,50 Euro pro Stunde nicht mehr bezahlen.

„Das steigert nicht gerade die Motivation in der Truppe“, kommentiert Berufsfeuerwehrmann und Verdi-Vertreter Bernd Meier das Vorgehen und spricht von einem „völlig sinnfreien“ Schritt, der nur neuen Streit verursache.

Unbegründet ist die Entscheidung der Stadt allerdings nicht. Denn die betroffenen neun Einsatzkräfte sind oder werden für ihren Notfallsanitäter-Dienst in Kürze eigens befördert, bekommen also regulär höhere Bezüge. Auch Meier selbst ist darunter. Aus Sicht der Verwaltung besteht damit kein Anspruch mehr auf die Zulage, die in einer Landesverordnung geregelt ist. „Das ist Blödsinn! Die Zulage ist unabhängig von der Besoldungsstufe auszuzahlen“, widerspricht Meier.

„Ich kann den Frust schon verstehen“, zeigt Finanzdezernentin Sabrina Nußbeck Verständnis. Sie wisse, dass bei manchen Kameraden das Gehaltsplus durch die Beförderung geringer ausfalle als der Betrag, der zuvor durch die Zulage zusammengekommen sei. Die höheren Bezüge würden dafür zwar auch unabhängig von Einsatzzeiten gezahlt und würden zudem auf die Pension angerechnet, nennt sie Vorteile. „Trotzdem ergeben sich eben für einige ganz klar finanzielle Einbußen“, redet Nußbeck nicht drumherum und fügt hinzu: „Mir wäre es auch lieber gewesen, wir wären bei der Zulage geblieben - obwohl das für die Stadt teurer gewesen wäre.“

Jedoch habe Gewerkschafter Meier auf die Beförderungen bestanden, spielt die Finanzdezernentin den Ball zurück. Dabei habe sie ihm schon zuvor vermittelt, dass es nur entweder die Zulage oder die Beförderung gebe, aber nicht beides.

Nußbeck kann diese Haltung auch juristisch begründen. Laut ihrer Lesart der Rechtsnorm müssen Erschwerniszulagen gezahlt werden, wenn „Erschwernisse“ in den Bezügen bisher nicht berücksichtigt werden. Mit den Beförderungen ist das Erschwernis der Dessauer Berufsfeuerwehrleute - in diesem Fall der Notfallsanitäter-Dienst - nun aber explizit berücksichtigt worden. Die Grundlage für die Zulage entfalle damit.

„Das finden natürlich nicht alle Betroffenen schick und ich bezweifle, dass es ihnen im Vorfeld bewusst war“, so die Dezernentin. Die Verwaltung selbst wäre gern beim alten Modell geblieben, weil sich Kameraden damit vom zusätzlichen „Knochenjob“ Notfallsanitäter einfacher wieder zurückziehen und durch frische Kräfte ersetzt werden konnten. Mit eigens angepasster Gehaltsstufe werde das komplizierter. „Denn man kann Beamte nicht zurückstufen“, deutet Nußbeck an. Für die personelle Flexibilität der Dienststelle sei das insgesamt nachteilig.

Bernd Meier beeindrucken all diese Argumente nicht. Er spricht von „Winkelzügen“ und betont: „Die Kollegen werden definitiv nicht auf ihr Geld verzichten.“ Er bleibe dabei, dass die Zulage von der Besoldungsstufe unabhängig sei. Verdi, Landespolitik und Juristen seien derselben Ansicht, unterstreicht Meier. „Und diese Auffassung setzen wir jetzt gerichtlich durch.“

Dass er die Haltung der Stadt zum Thema von Anfang an gekannt habe, räumt Meier ein. Er habe dazu jedoch nichts gesagt. „Ich wusste ja, dass das nicht richtig ist.“ (mz)