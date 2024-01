Kommunalpolitik Streit mit Stadtrat um Beschlussvorlagen - Will Dessau-Roßlauer Oberbürgermeister die volle Kontrolle?

Das OB-Büro sorgt mit einer Ankündigung für Ärger unter Politikern in Dessau-Roßlau. Die sollen nicht mehr wie bisher ihre Vorlagen zu Sitzungen einreichen können. Das erste Opfer ist eine Vorlage zur Musikschule. Was hinter dem Vorgehen steckt und was die Politiker dazu sagen.