Streit mit Krankenkasse um Herz-OP - Wird Mann aus Dessau schonendere Methode verwehrt?

Dessau/MZ - Burkhard Kopischke war am Ende fast alles egal. Hauptsache, ihm wird überhaupt irgendwie geholfen. Denn der 68-Jährige war mit seinen Kräften am Ende. Seit Wochen kämpfen der Dessauer und seine Frau mit der AOK, um von der Krankenkasse eine alternative Operationsmethode am Herzen genehmigt zu bekommen.