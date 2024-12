Zwei Stadträte fühlen sich in ihrer Stadtrats-Gruppe ausgegrenzt und nicht ernst genommen. Drei Männer würden Andersdenkende politisch kalt stellen, kritisieren sie.

Streit in Dessauer AfD-Fraktion: Zwei Mitglieder werfen hin

Sind nicht mehr länger Mitglieder der AfD-Fraktion: Carola Marx und Christian Zoogbaum haben am Mittwoch ihren Austritt öffentlich gemacht.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die AfD hat ihren Status als größte Fraktion des Dessau-Roßlauer Stadtrates am Mittwoch verloren. Überraschend erklärten Carola Marx sowie Christian Zoogbaum in der Sitzung des Stadtrates ihren Austritt aus der Fraktion. Damit hat der Zusammenschluss nur noch elf statt bislang 13 Mitglieder und ist damit genau so stark wie die CDU-Fraktion. Grund für den Austritt sind Zerwürfnisse innerhalb der Fraktion.